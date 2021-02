Nba: il 7 marzo l'All star game ad Atlanta

ROMA, 18 FEB - La National basketball association ha annunciato che l'Nba All Star Game 2021 si terrà il 7 marzo prossimo alla State Farm Arena di Atlanta, casa degli Atlanta Hawks. Per la prima volta, l'annuale celebrazione della lega professionistica Usa si terrà in un'unica serata, e senza pubblico. Come parte degli eventi di questa edizione, la n.70, Nba e l'associazione giocatori (Npba) hanno annunciato che doneranno più di 2.5 milioni di dollari al Historically Black Colleges and Universities (HBCUs) e forniranno ulteriore supporto alle campagne di prevenzione, sicurezza e vaccinazione per il COVID-19. I roster dell'All Star Game verranno determinati con un draft, con i capitani delle due squadre che sceglieranno dal gruppo di giocatori votati come titolari e riserve nelle rispettive Conference. Nba e Nbpa hanno aggiunto ulteriori misure e indicazioni all'attuale Protocollo anti covid. Queste includono viaggi privati per e da Atlanta, la creazione di una "mini bolla" con un singolo hotel per giocatori e allenatori, e tamponi per tutti i partecipanti. (ANSA).