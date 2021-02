Europa League: Roma; Fonseca, un'importante prova di squadra

ROMA, 18 FEB - "Abbiamo dato un'importante dimostrazione di squadra, tutti abbiamo giocato bene. Il Braga ha qualità, ci hanno creato un po' di difficoltà attaccando la profondità, ma abbiamo difeso bene perché non sono mai stati pericolosi. Tutta la squadra ha lavorato con efficacia nella fase difensiva". Lo ha detto l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, dopo la vittoria sul Braga. "Abbiamo avuto infortuni ma Spinazzola e Karsdorp hanno giocato molto bene, così come Veretout che ha fatto bene come terzino" ha aggiunto il portoghese ai microfoni di Sky Sport, facendo poi i complimenti alle punte: "Dzeko ha giocato molto bene, anche Borja Mayoral è entrato bene". L'allenatore prevede però che gli infortuni subiti da Cristante e Ibanez li rendano indisponibili per la prossima gara di campionato: "Dobbiamo gare domani una valutazione. Sarà difficile averli per la partita contro il Benevento". (ANSA).