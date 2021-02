Europa League: Roma facile sul Braga, 2-0 e ottavi vicini

ROMA, 18 FEB - La Roma non si distrae in Europa League, conquista contro il Braga una vittoria per 2-0 che è un ottimo viatico per il passaggio agli ottavi di finale. Indirizza subito il match il gol al 5' di Dzeko, schierato dall'inizio da Fonseca, ma senza la fascia di capitano. I portoghesi restano in dieci per l'espulsione della ripresa di Esgaio, annullate le reti di Pedro e Mkhitaryan. Ma nel finale, al 41', arriva quella di Mayoral che fissa sul 2-0 il risultato e fa esultare Fonseca. Esordio per El Shaarawy. (ANSA).