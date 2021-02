Europa League: Stella Rossa-Milan 2-2

BELGRADO, 18 FEB - Il Milan, a Belgrado, ha pareggiato 2-2 con la Stella Rossa nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I rossoneri, due volte in vantaggio, non sono riusciti a portare a casa la vittoria, ma le due reti in trasferta danno una speranza in più di poter accedere agli ottavi. Dopo l'autorete nel finale di primo tempo di Pankov, Kanga a inizio ripresa pareggia per la Stella Rossa su rigore, Al 16', Milan di nuovo avanti con Theo Hernandez, sempre su rigore, ma in pieno recupero arriva il colpo di testa vincente di Pavkov. (ANSA).