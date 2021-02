Covid: Fausto Gresini in condizioni critiche

BOLOGNA, 18 FEB - Sono molto gravi le condizioni dell'ex campione di motociclismo Fausto Gresini, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Maggiore di Bologna per le conseguenze del Covid-19. "Purtroppo, sono sopraggiunte delle complicanze che rendono il quadro clinico critico", è l'aggiornamento del medico Nicola Cilloni, diffuso dal team Gresini Racing. "I sanitari continuano a curarlo con la massima intensità possibile nella speranza di una ripresa delle funzioni d'organo gravemente compromesse. È sempre sostenuto da un respiratore meccanico e in coma farmacologico", prosegue il dottor Cilloni. Il fondatore e team principal del team che porta il suo nome e che corre con l'Aprilia in MotoGp, 59 anni, è ricoverato da fine dicembre. (ANSA).