Berlusconi, amo tanto Milano che a volte tifo Inter

MONZA, 18 FEB - "Mi sono trovato senza volerlo a tifare per l'Inter, sono uno che ama molto la sua città. Naturalmente il cuore nel derby è milanista. È una milanesità che mi è venuta fuori naturale". Lo ha detto il patron del Monza, Silvio Berlusconi, a margine di un evento legato al club brianzolo. "Il mio cuore è milanista e rimarrà sempre milanista, ma se prima vedevo l' Inter senza partecipare all'emozione, ora quando è in campo, da milanese tengo, per l'Inter. Nel derby comunque farò il tifo per il Milan", ha aggiunto. (ANSA).