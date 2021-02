Calcio: Juve; escluse lesioni muscolari per Chiellini

TORINO, 18 FEB - Giorgio Chiellini non ha lesioni muscolari: gli esiti degli esami strumentali cui si è sottoposto il difensore hanno dato notizie confortanti, come comunica la Juventus. Il centrale era uscito ieri sera nella partita di Champions League contro il Porto per un problema al polpaccio destro. L'infortunio non è così grave, le sue condizioni, però, verranno valutate quotidianamente. Pirlo ha concesso 24 ore libere per la giornata di domani, i bianconeri torneranno sabato alla Continassa per preparare il posticipo contro il Crotone in programma lunedì sera allo Stadium. (ANSA).