Auto: Aci Team è pronto al decollo con 11 piloti

ROMA, 18 FEB - Un decisivo supporto economico e un appoggio trasversale che va dalla comunicazione a importanti facilitazioni: questo, in estrema sintesi, l'intervento a favore di alcuni fra i più interessanti piloti del panorama nazionale. La direzione centrale per lo Sport dell'Aci, in collaborazione con la Commissione Rally Aci Sport e Aci Sport Spa, ha messo a punto un impegnativo programma che prevede la presenza di 11 piloti al via delle gare 2021, in varie serie, con i colori dell'Aci Team Italia. Nove di essi saranno impegnati nel Campionato italiano Rally, tutti fra l'altro già seguiti in passato dalla Federazione: si tratta di Fabio Andolfi, Luca Bottarelli, Tommaso Ciuffi, Andrea Crugnola, Damiano De Tommaso, Andrea Mazzocchi, Marco Pollara, Alessio Profeta e Alessandro Re. Nel Campionato italiano Rally Terra la portacolori di Aci Team Italia sarà la lombarda Rachele Somaschini. Nel Campionato europeo Rally sarà invece il vicentino Alberto Battistolli, già nelle file di Aci Team Italia nella scorsa stagione, a vestire la propria vettura con i colori del team tricolore. (ANSA).