Doveri arbitra il derby Milan-Inter, Atalanta-Napoli a Di Bello

ROMA, 18 FEB - Daniele Doveri è stato designato per arbitrare il derby-scudetto fra Milan e Inter, in programma domenica alle 15 e valido per la 4/a giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie A. Marco Di Bello di Brindisi dirigerà il confronto Atalanta-Napoli di domenica alle 18, per Benevento-Roma di domenica alle 20,45 è stato scelto Luca Pairetto di Nichelino. Juventus-Crotone, in programma lunedì 22 febbraio alle 20,45, è stata affidata a Valerio Marini della sezione di Roma 1. (ANSA).