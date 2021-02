Open Australia: Karatsev ko, Djokovic primo finalista

ROMA, 18 FEB - Novak Djokovic è il primo finalista degli Australian Open di tennis. Il numero uno del mondo ha infatti facilmente battuto in semifinale il russo Arsan Karatsev, sorpresa di questo torneo, che l'ha visto partire dalle qualificazioni e arrivare a un passo dalla finalissima. Il campione serbo ha vinto con il punteggio di 6-3, 6-4,6-2 in poco meno di due ore di gioco. Per Djokovic è la nona finale agli Aus Open, che ha già vinto ben otto volte in carriera. L'altro finalista sarà il vincitore della sfida di domani fra il russo Daniil Medvedev (n. 4 del mondo) e il greco Stefanos Tsitsipas (n.5). (ANSA).