Cortina: Shiffrin guida Gigante,Bassino molto indietro

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 18 FEB - Sta andando male per l'Italia l'attesissimo slalom gigante iridato di Cortina. Con il pettorale 4, Federica Brignone, una delle due quotatissime punte azzurre, è infatti finita fuori neanche a metà gara, ancora una volta in una curva a sinistra, il suo punto debole. Poco prima di lei con il pettorale 2 Marta Bassino ha commesso un paio di errori di troppo forzando alla ricerca di una linea più veloce su una pista parecchio lunga ma con pendenze non eccezionali. Ha chiuso al momento solo in 15/a posizione con un ritardo di ben un secondo 54 centesimi dalla testa della gara. A questo punto solo una sua grandissima e miracolosa seconda manche, unita pero' agli errori di quasi tutte le rivali che le sono davanti, potrebbero avvicinarla al podio. Ancora piu' indietro - dopo le prime trenta al via - Elena Curtoni in 1.17.33. Al comando si e' infatti insediata l'americana Mikaela Shiffrin in 1.13.22 seguita a sorpresa con il pettorale 19 dalla sua connazionale Nina O Brien in 1.13.24. Terza la svizzera Laar Gut -Behrami in 1.13.3 (ANSA).