Pirlo: "Poco intelligenti, non dovevamo fare questa partita"

ROMA, 17 FEB - "L'approccio è diventato sbagliato dopo avere preso il gol, perché ci sono mancate le sicurezze e i ragazzi si sono un po' abbattuti, ci siamo impaurita. La partita era questa, lo sapevamo, loro si chiudevano e ripartivano. Dopo essere andati sotto di due gol è stato più difficile". Così Andrea Pirlo, ai microfoni di Sky Sport. "La partita l'abbiamo messa come volevano loro, è un peccato, perché poteva andare meglio. L'avevamo preparata per attaccante la profondità ma, se tocchi il pallone troppe volte, le cose si complicano. Non siamo stti intelligenti, Il movimento della palla era troppo lento". (ANSA).