E.League: il Milan a Belgrado, applausi per Ibra e Maldini

BELGRADO, 17 FEB - Il Milan è giunto in serata a Belgrado, dove domani affronterà la Stella Rossa nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Nel darne notizia i media locali riferiscono che all'aeroporto i rossoneri sono stati accolti da numerosi giornalisti e da gruppi di tifosi. Gli applausi più calorosi sono stati per Zlatan Ibrahimovic e per il 'leggendario capitano Paolo Maldini, oggi dirigente della società'. Nessuno dei calciatori ha rilasciato dichiarazioni. Dall'aeroporto il Milan si è subito recato allo stadio Rajko Mitic, noto come Marakana, per un primo contatto con il terreno di gioco. L'incontro di domani sera, previsto alle 18.55 (stessa ora italiana), si disputerà in assenza di pubblico per l'emergenza sanitaria del coronavirus. (ANSA).