Scherma: morto Saccaro, ultimo degli spadisti oro a Roma '60

ROMA, 17 FEB - E morto oggi, a 82 anni, Gianluigi Saccaro, l'ultimo rappresentante della squadra di spada che vinse l'oro olimpico ai Giochi di Roma nel 1960. Saccaro s'impose assieme a Giuseppe Delfino, Edoardo Mangiarotti, Carlo Pavesi e Alberto Pellegrini. In carriera, Saccaro conquistò altre due medaglie olimpiche: l'argento a squadre a Tokyo 1964 e il bronzo nella spada individuale a Città del Messico nel 1968, oltre ai due titoli mondiali a squadre nel 1957 e 1958. "Con Saccaro se ne va un pezzo della storia della scherma - ha commentato il presidente della Federazione italiana scherma, Giorgio Scarso -: faceva parte di quella pattuglia di grandi schermidori che hanno onorato l'Italia fra gli anni '50 e '60 ed è stata una persona capace di essere presente in tutti i momenti importanti, anche negli ultimi anni. Con stile, garbo e classe ha interpretato la scherma a 360 gradi. Lo ricorderemo come uno dei nostri più grandi campioni". Ha voluto rivolgere un pensiero a Gianluigi Saccaro anche Carola Mangiarotti, figlia di Edoardo, che con lui aveva condiviso tanti successi. "Gianluigi Saccaro era il più giovane della squadra olimpica di Roma 1960 - ha detto - ma, negli ultimi anni di carriera, ha anche tirato nel nostro circolo, diventandone poi consigliere. L'ho sempre ammirato come schermidore, era un atleta bello da vedere, ma ci legava anche una grande amicizia. L'ultima volta che l'ho visto è stato al centenario di papà, il 25 maggio 2019. È l'ultimo pezzo di un'epoca che finisce". Nel 2015 Saccaro è stato insignito del Collare d'Oro del Coni al merito sportivo, la massima onorificenza sportiva italiana. Anche il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, in un messaggio, ha espresso il cordoglio a nome del mondo dello sport italiano, stringendosi ai familiari di Gianluigi, abbracciando la Federscherma nel ricordo di uno dei protagonisti di Roma '60 e di altre pagine importanti della storia olimpica azzurra. (ANSA).