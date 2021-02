Slovenia: Vanoli torna alla guida del Capodistria

LUBIANA, 17 FEB - Roberto Vanoli torna sulla panchina del FC Koper, squadra di calcio del capoluogo litorale. Come ha reso noto il club con una nota sul proprio sito internet, il 58enne lombardo torna a Capodistria dopo la grande esperienza del triennio 2012/15, culminata con la vittoria della Coppa nazionale, della Supercoppa slovena e un secondo posto in campionato, prima di conquistare il titolo con l'Olimpija Ljubljana nella stagione successiva. Vanoli ha firmato un contratto con la squadra di Capodistria, attualmente quarta in classifica nella Prva Liga Telekom Slovenije (I Divisione) fino alla fine della stagione 2021/22. "Ho bei ricordi del club e della città, abbiamo già trascorso bei momenti insieme. Voglio continuare e migliorare i nostri successi e ottenere risultati positivi, non per me, ma per il club", ha detto Vanoli, prima di dirigere il primo allenamento con la squadra, che sarà impegnata sabato a Lubiana contro la NK Bravo. (ANSA).