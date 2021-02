E.League: Roma; Fonseca 'Dzeko titolare, Cristante capitano'

ROMA, 17 FEB - "Edin Dzeko tornerà titolare, ma il capitano sarà Cristante", lo ha annunciato Fonseca a Sky Sport alla vigilia del match di Europa League con il Braga. In conferenza stampa poi il tecnico ha aggiunto: "I giocatori conoscono le qualità dei nostri avversari, sarà una partita difficile. Molti di loro magari non conoscono il campionato portoghese, era necessario metterli in guardia". Al fianco del portoghese in conferenza c'era anche Roger Ibanez. "Siamo in un buon momento - ha detto il difensore brasiliano-. L'Europa League non è la Champions, ma serve comunque attenzione per arrivare in fondo". (ANSA).