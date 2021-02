Ok della Fifa, Toloi "convocabile" dall'Italia

ROMA, 17 FEB - C'e'anche Rafael Toloi, difensore trentenne dell'Atalanta, tra i giocatori convocabili dalla nazionale italiana. Il brasiliano aveva chiesto, per il tramite della Figc, il cambio di nazionalità alla Fifa, a seguito della cittadinanza italiana ottenuta dal padre nei mesi scorsi. Oggi da Zurigo e' arrivato l'ok, con l'indicazione che Toloi, perno della difesa della squadra di Gasperini, e' 'elegibile' da subito. Un ok che ovviamente non significa automaticamente azzurro, ma un'opzione in piu' per il ct Roberto Mancini (ANSA).