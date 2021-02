Europa League: Gattuso,con Granada ci vuole un grande Napoli

NAPOLI, 17 FEB - "Siamo in emergenza lo sappiamo ma non siamo venuti qua in vacanza ma per fare grande prestazione. Ci vuole un grande Napoli". Rino Gattuso in conferenza stampa a Granada dimostra di avere le idee chiare su come il Napoli debba affrontare domani sera gli spagnoli. ''Loro - spiega il tecnico dei partenopei - non giocano al calcio come tutte squadre spagnole. Hanno grande velocità in avanti e sono ben organizzati''. ''Ci vuole mentalità e forza. Noi - conclude Gattuso - siamo in pochi ma dobbiamo essere competitivi''. (ANSA).