E.League, Stankovic: "Stella rossa contro il Milan senza paura"

MILANO, 17 FEB - "E' una partita fondamentale. Giocheremo senza paura e con grande coraggio. Finora abbiamo fatto bene. Mi aspetto una grande partita": è la carica di Dejan Stankovic, tecnico della Stella Rossa, avversario del Milan domani in Europa League. "Pioli ha fatto un grande lavoro - continua - lo stimo molto. Può capitare di perdere una partita. Il Milan è in lotta per lo scudetto e vogliono andare avanti in Europa. Sono forti, non so chi giocherà, hanno tanti sostituti". Stankovic, grande conoscitore del calcio italiano, ha studiato anche la partita contro lo Spezia per cercare il punto debole dei rossoneri: "Il ritmo era molto alto, esprimono un calcio diverso dal nostro ma da quella partita possiamo trarre qualcosa di importante". (ANSA).