Via al progetto 'Fumetto a scuola' con Zanetti e la Sylla

ROMA, 17 FEB - Parte domani il progetto 'Fumetto a Scuola' che vedrà Javier Zanetti, attuale vicepresidente dell'Inter, e Miriam Sylla, stella della Nazionale di pallavolo femminile e dell'Imoco Volley Conegliano, tornare tra i banchi di scuola. Zanetti e Sylla sono i protagonisti di quattro fumetti (2 per la Scuola Primaria e 2 per la Scuola Secondaria di I Grado, pubblicati domani e il 18 marzo sul sito ufficiale dell'iniziativa www.fumettoascuola.it) che coinvolgeranno gli alunni dei 4.000 istituti delle scuole primarie e secondarie di I Grado in un percorso di formazione e crescita. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Star Biz srl (ideatrice e realizzatrice del progetto, società del gruppo Master Group Sport) e l'Istituto comprensivo di Dolo sulla Riviera del Brenta (scuola promotrice del progetto). Tra gli obiettivi: coinvolgere bambini e ragazzi affinchè acquisiscano, attraverso il linguaggio del fumetto e i valori dello sport, gli elementi utili a un corretto sviluppo fisico, psicologico e sociale. Durante l'anno scolastico 2020/2021 il Progetto 'Fumetto a Scuola' rappresenterà l'occasione per gli insegnanti di coinvolgere gli alunni sui temi trattati e creare dei momenti di riflessione e confronto nonchè darà alle classi l'opportunità di partecipare attivamente creando il "loro fumetto" e vincere un premio unico ed indimenticabile. Le classi infatti dovranno realizzare un elaborato ("disegno"/"fumetto"/"video"), rispettando i seguenti criteri: coerenza con i temi/valori analizzati nei fumetti; capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e diretta; creatività nella forma e nel contenuto e caricarlo entro il 20 aprile sul sito ufficiale dell'iniziativa www.fumettoascuola.it, sul quale sono consultabili le modalità di partecipazione, il regolamento e le indicazioni per seguire il progetto. Il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Dolo Michielon, Javier Zanetti e Miriam Sylla analizzeranno tutti gli elaborati ricevuti e assegneranno la palma del vincitore alla classe che avrà realizzato il miglior elaborato. La classe vincitrice ospiterà presso la propria scuola, in presenza o attraverso piattaforme video nel rispetto delle norme anti-Covid vigente, Zanetti o Sylla. (ANSA).