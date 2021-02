Sport: rinnovato accordo Coni-Libera per etica e legalità

ROMA, 17 FEB - Il Presidente del Coni Giovanni Malagò, e il Presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, hanno rinnovato per un anno il protocollo d'intesa (sottoscritto alla fine del 2019) per dare continuità -si legge in una nota- "ai percorsi già avviati e per sviluppare nuove iniziative finalizzate alla promozione dell'etica dello sport e della cultura della legalità. L'accordo prevede un'interazione sinergica per studiare la realizzazione di progetti educativi condivisi e si propone contestualmente di coinvolgere alcuni testimonial sportivi nell'ambito degli appuntamenti più importanti promossi da Libera, tra cui i Campi estivi di impegno e formazione e la Giornata della Memoria, in programma il 21 marzo per ricordare le vittime innocenti delle mafie". (ANSA).