E.League: Pioli, concentrati su Stella Rossa poi il derby

MILANO, 17 FEB - "Abbiamo voluto con tutte le nostre forze essere qua in questo momento. Siamo soddisfatti del nostro percorso. Dobbiamo mantenere umiltà ma allo stesso convinzione nelle nostre possibilità. Poi avremo tempo di preparare il derby": il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro la Stella Rossa, non vuole cali di concentrazione. I rossoneri domani saranno a Belgrado ma domenica sfideranno l'Inter in un derby decisivo per gli equilibri della Serie A. Pioli potrebbe quindi decidere per un 'mini-turnover' a Belgrado e concedere una chance a Mario Mandzukic: "E' un grandissimo professionista. Un grande giocatore che sta lavorando tanto per ritrovare ritmo. Sta meglio e può essere pronto per giocare anche domani". (ANSA).