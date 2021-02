Diritti tv: il rilancio di Sky, 505 mln di euro subito

ROMA, 16 FEB - Oltre 500 milioni di euro entro tre giorni in caso di assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio: il rilancio di Sky nella partita in Lega di serie A arriva con una lettera ai presidenti di cui l'ANSA ha preso visione. La mail è stata inviata alla vigilia di una assemblea che si preannuncia combattuta: da una parte - come anticipato dall'ANSA - ci sono 7 club apparentemente orientati sull'offerta di Dazn che vogliono votare subito, dall'altra il presidente della Samp Ferrero - che fa parte di una cordata interessata alla creazione di una Newco con l'ingresso dei fondi - che vuole rinviare la decisione e comunque spinge per Sky. (ANSA).