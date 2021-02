Champions, Chiellini: "CR7 domani avrà ancora più stimoli"

TORINO, 16 FEB - "Cristiano Ronaldo è speciale, non lo scopro di certo io: è una grande fortuna poter allenarsi e viverlo nel quotidiano per cogliere piccoli segreti che lo hanno portato a diventare un grande campione": così Giorgio Chiellini racconta CR7. "Domani si gioca in Portogallo, è casa sua - ha aggiunto il difensore della Juventus alla vigilia della trasferta contro il Porto - e avrà ancora più stimoli per fare bene e fare gol". (ANSA).