Chiellini: "Napoli non ci scalfisce, in lotta su tutto"

TORINO, 16 FEB - "Arriviamo da un periodo positivo, sabato non ci scalfisce: dobbiamo avere equilibrio e calma, distinguendo le competizioni": così Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, alla vigilia della sfida di andata contro il Porto, pochi giorni dopo la sconfitta di Napoli. "In campionato manca tanto alla fine e siamo in lotta per tutti gli obiettivi, ora comincia l'altro grande obiettivo - aggiunge il centrale bianconero - e si parte con la fase ad eliminazione diretta: ci presentiamo con entusiasmo e voglia di fare bene, oltre a non dimenticare le difficoltà che ci aspettano domani e che abbiamo sperimentato negli ultimi anni". (ANSA).