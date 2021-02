Open Australia: Halep ko, 39enne S.Williams in semifinale

ROMA, 16 FEB - Serena Wiliams ha battuto in due set Simona Halep e si è qualificata per la semifinale degli Australian Open di tennis. La campionessa statunitense, attualmente n.10 del mondo, ha sconfitto la n.2 del ranking, la romena Simona Halep, con il punteggio di 6-3 6-3. La 39enne ex regina del tennis mondiale affronterà in semifinale a Melbourne la giapponese Naomi Osaka, n.3 del mondo, e di 16 anni più giovane. (ANSA).