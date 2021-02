Cortina: Brignone soddisfatta per qualifica,"ho sciato bene"

ROMA, 16 FEB - Contenta Federica Brignone per la prova di questa mattina e la qualifica per gli ottavi di finale del gigante parallelo, in programma dalle 14. "Ho sciato abbastanza bene, ho visto la Vhlova fra le porte, pensavo a una placca allucinante, poi man mano che scendevo ho acquisito sempre più sicurezza. Sono partita comunque bene dal cancello, quello è importante, anche perchè stasera sarà più corto e la partenza conta ancora di più". Soddisfatta anche Marta Bassino: "obbiettivo raggiunto. Sono passata per un pelo, direi che l' importante era questo, la gara vera inizia oggi pomeriggio. Cambieremo marcia, ce la metterò tutta. Ho visto la Vhlova che è uscita, non c'era, non averla di fianco mi ha un pochino condizionato. Quando sono arrivata ho pensato che potevo mollare di più". (ANSA).