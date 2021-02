Cortina: parallelo, Bassino e Brignone qualificate

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 16 FEB - i Mondiali di sci di Cortina, le azzurre Marta Bassino e Federica Brignone si sono qualificate tra le migliori 16 atlete che parteciperanno dalle ore 14 agli ottavi di finale del gigante parallelo iridato, con tabellone tennistico su due manche. Non si sono invece classificate non solo le altre due azzurre Lara Della Mea e Laura Pirovano ma anche atlete di punta come la ceca Petra Vhlova e la svizzera Lara Gut-Behrami mentre non ha partecipato alla gara l'americana Mikaela Shiffrin. (ANSA).