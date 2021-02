Premier; Chelsea e West Ham sorpassano il Liverpool

ROMA, 15 FEB - Chelsea e West Ham brillano nei posticipi della 24/a giornata di Premier League. Battendo rispettivamente il Newcastle per 2-0 e lo Sheffield United per 3-0, sono appaiate a quota 42 punti, al quarto e quinto posto, e superano il Liverpool scalzandolo dalla zona Champions. I Blues grazie alla cura Tuchel inanellano il quarto successo consecutivo in campionato e il quinto in assoluto, proponendosi come una delle squadre più in forma per l'ultimo terzo di stagione. Il Newcastle, quart' ultimo, non oppone molta resistenza subendo nel primo tempo le reti di Giroud e Timo Werner, che non segnava dallo scorso novembre. Il West Ham ha vita facile con il fanalino di coda Sheffield United, ormai senza speranza di evitare la retrocessione con la zona salvezza distante ben 14 punti. (ANSA).