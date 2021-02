Calcio: Germania; Bayern rischia ko, è 3-3 con l'Arminia

ROMA, 15 FEB - Il Bayern Monaco, reduce dal trionfo nel Mondiale per club, tira il fiato in campionato e rischia un'inattesa sconfitta all'Allianz Arena, pareggiando 3-3 contro il modesto Arminia Bielefeld nel posticipo della 21/a giornata di Bundesliga. La squadra bavarese è costretta alla rimonta dopo aver chiuso il primo tempo sul 0-2 per la neopromossa. A inizio ripresa Lewandowski accorcia le distanze, ma una nuova rete degli ospiti richiede un ulteriore sforzo alla capolista che segna con Tolisso e Davies. Il Bayern sale a 49 punti in classifica ma vantaggio sul Lipsia, secondo in classifica, si riduce a cinque lunghezze. L'Arminia è sempre terz'ultimo, con 18 punti. (ANSA).