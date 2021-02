Cortina: oro Combinata ad austriaco Schwarz, Tonetti è 6/o

CORTINA D'AMPEZZO, 15 FEB - L'austriaco Marco Schwarz ha vinto l'oro della Combinata dei Mondiali di Cortina, con il tempo complessivo di 2.05.86. Per lui, 25 anni e quattro vittorie in Coppa del mondo, è il primo titolo iridato. Con questo oro, il terzo in tre gare, l'Austria sta dominando i Mondiali di Cortina in campo maschile. Argento in 2.05.90 al francese Alexis Pinturault, campione mondiale uscente, e bronzo allo svizzero Loic Meillard in 2.06.98. Ancora a secco l'Italia, con Riccardo Tonetti miglior azzurro e sesto nella classifica finale. L'azzurro ha compromesso la sua gara con un grave errore nello slalom in un cambio di pendenza e ha chiuso in 2.09.39 . Ancora più indietro Christoph Innerhofer in 2.11.50 mentre il giovane Giovanni Franzoni ha inforcato già alla prima porta ma è ripartito risalito per onor di firma chiudendo con un ritardo 'biblico' di più di 23 secondi. Domani è in programma la gara del gigante parallelo (ANSA).