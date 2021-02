Champions, Juventus: Cuadrado infortunato, salterà il Porto

TORINO, 15 FEB - In vista della sfida di Champions League per gli ottavi di finale contro il Porto, la Juventus perde per infortunio il colombiano Juan Cuadrado. Gli esami ai quali il laterale è stato sottoposto al J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra: tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato. Dybala e Ramsey si sono invece allenati parzialmente in gruppo. (ANSA).