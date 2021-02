Cortina: oro a Shiffrin in combinata, delusione Brignone

ROMA, 15 FEB - Con l'Italia annichilita dall'uscita di Federica Brignone gia' alla terza porta della prova di slalom speciale dopo aver dominato il superG, la statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto l'oro mondiale in combinata. Per lei un palmares strepitoso a soli 25 anni: : sei titoli mondiali, due ori olimpici, tre coppe del mondo e 68 vittorie. Argento, come due anni fa ad Aare, alla slovacca Petra Vlhova e bronzo alla svizzera Michelle Gisin, campionessa olimpica in carica. Per l'Italia la migliore e' stata Elena Curtoni quarta in 2.09.57, con buon distacco dal podio dopo essere stata seconda nella prova di superG. Poi c'è' Marta Bassino 6/a in 2.10.76. Anche domani a Cortina due gare: tocca alla nuova disciplina del gigante parallelo con qualifica mattutina dei migliori 16 che partecipano alla finale. Per la gara donne l'Italia manda in pista Federica Brignone, Marta Bassino, Lara Dalla Mea e Laura Pirovano. Per la gara uomini saranno in pista Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti. Riaccrdo Tonetti e Giovanni Franzoni. (ANSA).