Cortina: delusione Brignone, subito fuori

ROMA, 15 FEB - Subito fuori Federica Brignone lello slalom valido per la combinata ai mondiali di Cortina. L'azzurra è uscita praticamente in avvio di gara. Partita con il pettorale 1, Brignone era la piu' quotata per al prima medaglia italiana questi Mondiali. L'azzurra e' uscita alla terza porta dopo essersi inclinata troppo in una curva a sinistra. (ANSA).