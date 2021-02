Champions, Koeman: "Col PSG sarà importante non prendere gol"

ROMA, 15 FEB - "Il PSG ha un'ottima squadra, possiede tanta qualità: saranno due partite molto belle. Abbiamo commesso degli errori in difesa ultimamente, ma fanno però parte del calcio: tuttavia non ho dubbi che i 'miei' giocatori sapranno difendere contro una squadra forte come il PSG". Così, nella conferenza stampa della vigilia dell'andata degli ottavi di Champions contro il PSG, Ronald Koeman, allenatore del Barcellona. "Un dispositivo tattico può dominare e frenare la qualità individuale dei nostri avversari. Ma questi sono dettagli -aggiunge l'olandese -. Devi proteggerti quando hai di fronte gente come Messi, Neymar, Ronaldo, che sono giocatori di qualità. Ma il calcio è uno sport di contatto". Koeman ha poi fatto presente che "Araujo non si è allenato e non ci sarà nella partita di domani", al Camp Nou. "Sia noi che il PSG affronteremo queste partite con grande ambizione - sottolinea -. Abbiamo più fiducia e questo grazie a come siamo migliorati ultimamente. Si, è vero, il calendario è fitto e sta limitando molto i giocatori, ma questo vale per tutti e la cosa non mi fa paura. Mi fido dei miei e rispettiamo molto gli avversari. Speriamo di poter sfruttare i loro difetti e di vincere". Koeman conclude, spiegando che il PSG "vorrà segnare, perché fare gol in trasferta è importante in queste partite. Vogliamo vincere, ma anche loro lo vorranno. Domani mantenere la porta inviolata sarà molto importante. Dobbiamo essere pronti a controllare la velocità di Mbappé. Quando abbiamo la palla dovremo stare attenti a non perderla ed essere pronti a difenderci se accade". (ANSA).