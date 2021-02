Lippi: "Il Milan è sempre in corsa per lo scudetto"

ROMA, 15 FEB - Il Milan è in corsa, eccome, per lo scudetto. Anche perché, è a un punto dalla vetta. Adesso ha pure acquisito autostima e i ricambi necessari per fare riposare qualcuno. E' vero, ha perso a La Spezia, ma contro una squadra che pratica il miglior calcio e che produce un gioco propositivo, veloce, aggressivo. Se pensiamo che, fino a qualche tempo addietro, era in Serie B: grandi complimenti all'allenatore Italiano". Lo ha detto Marcello Lippi, ex ct della Nazionale azzurra, intervenuto a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. "Saranno quattro o cinque le squadre a giocarsi lo scudetto - aggiunge -. La stanchezza è un fattore, perché si gioca tantissimo. E' sempre più difficile allenarsi. L'unica squadra che ancora deve trovare una fisionomia di gioco sicura, della quale l'allenatore deve sentirsi sicuro, è la Juve e questo perché ha rinnovato tantissimo, non ha avuto opportunità di fare verifiche, se non nelle primissime giornate". "L'Inter è un squadra aggressiva - fa notare Lippi - anche se con Eriksen può avere una variante tecnica. Ha comunque giocatori, come Lukaku e Lautaro, che possono fare la differenza. La Juve penserà solo alla Champions? Beh, certo, una squadra come l'Inter - che avrà da pensare solo al campionato - indubbiamente è avvantaggiata". (ANSA).