Calcio: Liga;'manita' Barcellona all'Alavés pensando al PSG

ROMA, 13 FEB - Con una doppietta Lionel Messi ha trascinato il Barcellona al 12/o successo consecutivo nella Liga, il 5-1 contro l'Alavés. Una vittoria che fa morale a tre giorni dalla prima sfida con il Paris Saint-Germain in Champions. Francisco Trinçao ha aperto le marcature su un suggerimento illuminante di Ilaix Moriba (29'). Poi è entrato in scena Messi: prima ha realizzato il 2-0 nel recupero con un tiro a fil di palo; quindi ha lanciato in profondità Trinçao (74') per la doppietta del 21enne portoghese. Un minuto dopo anche il fuoriclasse argentino ha realizzato la sua seconda rete infilando la palla nell'angolo alto. E sarebbe stata addirittura tripletta se il Var non gli avesse annullato un gol. Di Messi anche l'assist per il gol realizzato da Junior Firpo (80'). Il Barcellona è così tornato al secondo posto in classifica, a -8 dall'Atlético Madrid (54 punti). Unico sussulto dei baschi la rete di Luis Rioja (57'), favorita da un errore Moriba. (ANSA).