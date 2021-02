Pirlo, Juve battuta da un episodio dubbio

ROMA, 13 FEB - "Non abbiamo mai subito un tiro in porta, abbiamo creato tanto e perso per un episodio dubbio, abbiamo fatto la prestazione che serviva, peccato per il risultato". Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha commentato così il ko in casa del Napoli. "Nel primo tempo abbiamo girato la palla poco velocemente ed il Napoli era bravo a coprirsi. Nel secondo abbiamo creato di più, ci è mancato solo il gol", ha detto a Sky Sport. Il rigore "è dubbio perché altrimenti non ci dovrebbe essere mai alcun contatto in area - ha ribadito Pirlo -. Vorrei vedere se fosse successo a noi, non so se ci sarebbe stato dato un rigore così. Oggi accettiamo gli episodi, ma quando si gioca contro la Juve le interpretazioni a volte sono diverse". (ANSA).