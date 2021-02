Rugby: 6 Nazioni; altro ko Italia, 41-18 con l'Inghilterra

ROMA, 13 FEB - L'Inghilterra ha battuto l'Italia 41-18 (20-8) in una partita della seconda giornata del 6 Nazioni giocata a Twickenham. Per gli azzurri è la 29/a sconfitta consecutiva nel torneo: non vincono dal 2015. Queste le marcature nel match di oggi: nel pt 2' Ioane meta, 8' Farrell cp, 13' Hill meta, 19' Garbisi cp, 25' Watson meta tr. Farrell, 40' May meta; nel st 3' Garbisi cp, 9' Watson meta tr. Farrell, 20' Willis meta tr. Farrell, 25' Allan meta tr. Allan, 27' Daly meta tr. Farrell. (ANSA).