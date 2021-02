L'Atletico non si ferma più, vince 2-1 a Granada

ROMA, 13 FEB - Un gol dell'argentino Angel Correa regala all'Atletico Madrid la vittoria in trasferta sul Granada in un incontro della 237a giornata della Liga. Al Nuevo Los Carmenes della città andalusa, finisce 2-1 per i 'colchoneros' di Diego Simeone, che soffrono più del previsto per avere ragione della squadra allenata da Diego Martinez. L'Atletico Madrid era andato in vantaggio al 18' della ripresa con il fantasista Marcos Llorente, ma è stato raggiunto al 21' dal gol di Herrera. Correa, appunto, al 30' ha regalato i 3 punti ai 'suoi'. L'Atletico consolida il primato nella classifica della Liga: dopo 23 turni ha 54 punti, ma in realtà li ha ottenuti in 21 partite, dal momento che deve recuperare ancora due match. Il Real Madrid, con 22 partite, è secondo a quota 46; il Barcellona, che di partite ne ha giocate 21 come l'Atletico (sarà in campo questa sera in casa contro l'Alaves), è terzo a 43. (ANSA).