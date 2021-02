Governo: De Siervo, speriamo in fase nuova per lo sport

ROMA, 13 FEB - "L'ultimo periodo non è stato semplice per lo sport, speriamo che la fase nuova sia diversa, di maggior collaborazione. Aspettiamo di capire a chi viene consegnata la delega, con quali modalità e quali saranno le idee del nuovo governo al quale facciamo i migliori auguri di buon lavoro". Lo ha detto l'ad della Lega serie A, Luigi De Siervo, a "Campioni" su Rai Radio2, rispondendo ad una domanda sull'assenza di un ministero dello Sport nel nuovo governo Draghi. "Il mondo dello sport sa fare sistema, speriamo che questa sia l'occasione per dimostrarlo a tutti gli italiani", ha concluso De Siervo. (ANSA).