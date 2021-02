Gasperini: "Troppe attese, non puntiamo al triplete"

BERGAMO, 13 FEB - "C'è un eccesso nel caricare le aspettative dell'Atalanta dall'esterno: mica dobbiamo fare il triplete". Alla vigilia di Cagliari, Gian Piero Gasperini allontana le critiche sull'andamento altalenante in Serie A della propria squadra. "A parte il cammino straordinario del Milan, chi più chi meno ha attraversato periodi di calo. Per noi sarà la tredicesima partita in 42 giorni - ragiona -. Un pareggio dell'Atalanta diventa un risultato negativo e una classifica da settimo posto viene ritenuta una delusione: ci vogliono caricare di responsabilità e attese, ma noi siamo sereni". Il tecnico dei nerazzurri è soddisfatto dalla recente semifinale di ritorno contro il Napoli: "Non era facile raggiungere la finale di Coppa Italia, c'era anche la Lazio prima da superare: è la garanzia su un obiettivo forte sul quale concentrarci. Adesso possiamo migliorare la nostra classifica: qua e là abbiamo pagato qualcosa alla Coppa nazionale e alla Champions". Gasperini, infine, sui problemi sulla fascia destra, spiega che, "tentiamo di recuperare Hateboer senza ricorrere all'intervento, significherebbe chiudere la sua stagione. La ferita al piede di Maehle dopo nove giorni è chiusa: venerdì è andato molto meglio. Sutalo ha potuto giocare col Napoli: è un centrale difensivo, ma a destra sta bene, perché è più gratificato quando attacca. Anche nell'Under 21 della Croazia gioca da esterno". (ANSA).