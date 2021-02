Inter, Conte: "Tanti i progressi, ma ancora non ci siamo"

MILANO, 13 FEB - "Credo che, con la mia gestione, abbiamo riacquistato credibilità, ma non siamo ancora dove vorremmo essere. Stiamo lavorando tanto e solo uno stupido non coglie i nostri progressi". Antonio Conte difende il proprio lavoro e richiama l'attenzione sui progressi fatti, anche se tanto resta ancora da fare. "Dobbiamo continuare a crescere. Non solo riguardo alla mentalità, ma aggiungendo qualità e migliorando la situazione. In un anno e mezzo - dice il tecnico dei nerazzurri, alla vigilia della partita contro la Lazio - sono stati fatti passi da gigante, penso che i nostri avversari lo abbiano capito e ci rispettino. Detto questo sappiamo che il gap non può essere colmato in un anno e mezzo. Dobbiamo continuare a camminare, possibilmente a correre, migliorando tutti gli aspetti. E, soprattutto, lavorare per centrare i nostri obiettivi. Ancora non ci siamo". (ANSA).