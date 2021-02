Governo: Malagò "contenti"

ROMA, 13 FEB - "Il mondo dello sport ha grande fiducia nel presidente Mattarella che da sempre ha dimostrato una sensibilità fuori dal comune. Del presidente Draghi conosciamo bene la sua simpatia per il nostro mondo e la sua credibilità. Non possiamo che essere contenti". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, da Cortina dove sono in corso i mondiali di sci alpino, a proposito del governo appena formato nel quale non è presente un ministero dello sport. (ANSA).