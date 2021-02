Pattinaggio: San Valentino on ice, l'omaggio dei big a Bergamo

ROMA, 13 FEB - Il 14/o Golden Skate Awards sarà un omaggio a Bergamo, città simbolo della lotta al Covid-19. Con una speciale edizione intitolata 'San Valentino On Ice', domani alle 18,15 (in tv sul Canale NOVE Discovery), il Palaghiaccio della città lombarda farà da cornice al celebre Gala di pattinaggio su ghiaccio che vedrà la partecipazione dei migliori pattinatori azzurri insieme ai massimi interpreti internazionali della disciplina. Sul ghiaccio dell'ICE Lab di Bergamo scivoleranno le lame dello spagnolo due volte campione del mondo Javier Fernandez, bronzo olimpico agli ultimi giochi invernali di PyeongChang 2018, della coppia tedesca medaglia d'oro olimpica e mondiale Aljona Savchenko e Bruno Massot, tra gli azzurri promettono di incantare anche i nostri Matteo Rizzo, Daniel Grassl, e le coppie Guignard-Fabbri e Della Monica-Guarise. Madrina e conduttrice dell'evento sarà Carolina Kostner: "Sono onorata di far parte di un evento dall'alto valore simbolico - spiega la Kostner - questa iniziativa è portatrice di un messaggio fondamentale in questo delicato momento di transizione. Anche il pattinaggio può portare un messaggio positivo, di speranza e di leggerezza per la ripartenza. Veniamo da un anno che per tutti è stato buio e pesantissimo e adesso si è pronti a sperare e piano piano a ripartire. Lo sport è il simbolo migliore per questo momento storico: si cade, ci si fa male, ma ci si rialza sempre. E saremo anche chissà più forti di prima; di sicuro cambiati dentro, speriamo in meglio. All'evento saranno presenti il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori ad una delegazione di medici e operatori sanitari già vaccinati dell'ospedale Papa Giovanni XXIII che insieme a tutti gli altri sono stati in prima linea contro il Covid. (ANSA).