Coppa America: per Luna Rossa doppia vittoria sugli inglesi

ROMA, 13 FEB - Luna Rossa Prada Pirelli ha conquistato senza difficoltà le prime due vittorie, apparendo più sicura del team britannico nelle condizioni di vento molto leggero nella prima prova; nella seconda regata l'intensità del vento è leggermente aumentata, ma questo non è servito ai britannici per ribaltare la situazione. La 'Luna' ha navigato meglio e agli inglesi - che avevano sempre vinto - va il vantaggio di una partenza migliore nella seconda regata. Luna Rossa si è dimostrata forte e questo fa ben sperare per il prosieguo della finale di Prada Cup. Il team italiano, a questo punto, ha bisogno di altre cinque vittorie per accedere alla finale della 36/a America's Cup contro i neozelandesi; Ineos Team UK ne deve conquistare, invece, sette. Il meteo dei prossimi giorni sarà assai variabile e questo renderà più incerta la competizione. Luna Rossa ha vinto la prima regata con un distacco di 1'52", nella seconda il divario è stato meno netto (26"), ma sostanziale. (ANSA).