Coppa America:riparte PradaCup,sfida finale Luna Rossa-Ineos

ROMA, 12 FEB - Riprende questa notte per il popolo di tifosi, e ritrovati navigatori stregati dalla Luna, l'appuntamento più atteso con la vela della Coppa America. Riflettori e telecamere puntati sul golfo di Hauraki, ad Auckland, in Nuova Zelanda, dove si giocherà la finale della Prada Cup tra Luna Rossa e i Britannici di INEOS UK. Un confronto lungo e impegnativo che si svolgerà sulla distanza delle tredici regate. A vincere chi conquisterà per primo 7 punti. Le dirette saranno trasmesse da questa notte, dalle ore 3.50 alle 6.00 su Raidue con la replica su Raisport +HD alle 15.05. Le telecronache delle regate saranno, come di consueto, di Giulio Guazzini che dallo studio SR8 di Saxa Rubra condurrà i giochi avvalendosi di un parter di tecnici di grande eccellenza. In studio Edoardo Bianchi olimpionico e costruttore di Luna Rossa, Ruggero Tita campione del mondo classe Nacra 17, in collegamento da Milano Francesco De Angelis ex timoniere di Luna Rossa e vincitore nel 2000 della Louiss Vuitton Cup, infine l 'architetto Paolo Cori dalla sede di Ancona. Prima e dopo le regate collegamenti con la Nuova Zelanda e con il team Prada. (ANSA).