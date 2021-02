Palermo, Aser Ventures: "Nessuna trattativa per acquisto"

ROMA, 12 FEB - "Dopo diverse speculazioni e notizie prive di fondamento, teniamo a precisare che, né il nostro gruppo Aser Ventures, né tantomeno l'azionista di riferimento Andrea Radrizzani sono in trattativa per un investimento nel Palermo calcio o altre squadre italiane in questo momento. Aser Ventures, quale investitore leader nel proprio settore, è spesso contattato per opportunità di investimento nel settore e comunicherà in futuro nel caso in cui vi siano negoziazioni attive che potranno risultare con certezza in un investimento, senza alimentare speculazioni media". Con questa nota Aser Ventures smentisce una possibile trattativa per l'acquisizione del club rosanero, dopo che nei giorni scorsi è circolata la voce di un incontro a Milano fra il presidente del Palermo, Dario Mirri, e Andrea Radrizzani. (ANSA).