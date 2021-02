F1, Ferrari SF21 accende i motori: "Migliorati in tutto"

ROMA, 12 FEB - Questa mattina alle 9, nel cuore della Gestione Sportiva di Maranello, è stata accesa per la prima volta la SF21, la vettura della Scuderia Ferrari Mission Winnow che sarà guidata da Charles Leclerc e Carlos Sainz in questa stagione. Poco prima dell'incendio, il Team Principal Mattia Binotto ha parlato a tutta la squadra, la maggior parte dei quali è stata collegata a distanza tramite video e audio per assistere a questo momento importante. "La nostra stagione 2021 inizia qui", ha affermato. "Possiamo aspettarci molte sfide lungo il percorso e siamo determinati a fare meglio. L'auto è stata migliorata in tutte le aree in cui sono consentiti gli sviluppi. Dobbiamo lavorare in modo determinato e concentrato, consapevoli di dove eravamo e dove vogliamo andare". Il suono del nuovo propulsore ha echeggiato per alcuni secondi nell'area di assemblaggio dei veicoli con il minimo numero di personale coinvolto, nel rispetto delle pratiche lavorative relative alla pandemia. Come accennato in precedenza dal Team Principal, il lancio di auto e team di quest'anno avverrà in due eventi online il 26 febbraio e il 10 marzo. (ANSA).