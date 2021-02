Cortina: 1/a prova discesa con polemiche su tracciatura

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 12 FEB - La prima delle due prove cronometrate in vista della discesa mondiale uomini di domenica è stata dominata dalle polemiche sulla tracciatura. "Troppo lenta per le troppe porte. In discesa le porte devono esser aperte e non girare", ha detto un arrabbiato azzurro Dominik Paris. Come lui la pensano anche il campione svizzero Beat Feuz e molti altri atleti che hanno chiesto alla Fis di rivedere la tracciatura per la prova di domani. Sotto accusa è finito soprattutto il tratto precedente e successivo al micidiale salto Vertigine. Sono pendenze fortissime che, come già in superG, si è cercato di addolcire costringendo gli atleti a curvare molto e dunque a rallentare. Ma la forza centrifuga è comunque fortissima. Moltissimi atleti - tra cui Paris - hanno così saltato una o più porte. Il tracciatore - spinto evidentemente da ragioni di sicurezza tradotte però fosse in modo eccessivo - è addirittura il delegato tecnico Fis, l'austriaco Hannes Trinkl, un ex atleta. Ora si vedrà se la Fis adotterà delle modifiche. Il più veloce è stato comunque, in 1.42.36, l'austriaco Max Franz davanti al suo connazionale Otmar Striedinger in 1.42.56 ed al francese Johan Clarey in 1.42.57. Miglior azzurro Matteo Marsaglia con il 9/o tempo in 1.42.91. Decisamente più indietro o squalificati per salto di porta gli altri. (ANSA).